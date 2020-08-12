Антон Зиньковский: в «Крыльях Советов» меня называют «главарём»

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский прокомментировал победу в матче со «СКА-Хабаровском» (2:0).
«Забил гол, но главное — выиграли. Второй гол, надеялся, запишут на меня, но в итоге — автогол. Знал Игоря Витальевича и раньше, требования его знаю, стараюсь выполнять. Адаптируемся, друг к другу привыкаем.
Да, помогаю ребятам из «Чертаново» с адаптацией, поэтому взрослые ребята сейчас называют меня «главарём». Конечно, я ведь дольше всех в команде. Стараюсь как-то помочь", — сказал Зиньковский на пресс-конференции.
В 3-м туре Футбольной национальной лиги самарские «Крылья Советов» одержали победу в матче со «СКА-Хабаровском». Встреча проходила на стадионе «Самара Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. Счёт на 20-й минуте встречи открыл Зиньковский. На 34-й минуте «Крылья» увеличили преимущество благодаря автоголу Кирилла Суслова. «Крылья Советов» одержали первую победу в новом сезоне ФНЛ.
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