Источник: «Бешикташ» начал работу над сделкой по аренде Дзюбы

Турецкий «Бешикташ» заинтересован в переходе нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы, утверждает Ortacizgi.

Клуб из Стамбула начал работу над сделкой по аренде 31-летнего форварда петербуржцев. Сообщается, что «Бешикташ» переключился на Дзюбу из-за того, что зарплата форварда Марио Балотелли слишком высока для клуба.

30 июля Артём Дзюба продлил контракт с «Зенитом». Новое соглашение футболиста с сине-бело-голубыми составлено по схеме «2+1».

Дзюба защищает цвета «Зенита» с 2015 года, а половину сезона-2017/2018 провёл в тульском «Арсенале». До перехода в петербургский клуб Артём защищал цвета «Спартака», воспитанником которого является. Из стана красно-белых форвард по два раза уходил в аренду в «Томь» и «Ростов». В сборную России вызывается с 2011 года. В настоящее время является капитаном национальной команды.



В минувшем сезоне Дзюба принял участие в 28 матчах Российской Премьер-Лиги и помог «Зениту» добыть второй подряд чемпионский титул. На счету игрока 17 голов и 12 результативных передач.