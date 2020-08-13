Пашалич: «Аталанта» была близка к цели. Мы разочарованы

Полузащитник «Аталанты» Марио Пашалич прокомментировал результат матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен» (1:2).



«Жаль. Мы были так близки к цели, но это Лига чемпионов. Классные команды способны забивать два гола за две минуты. Конечно, мы разочарованы. Надеюсь, мы сможем достойно подготовиться к выступлению в следующем сезоне. Мы сделали всё, что могли, но „ПСЖ“ — очень сложный соперник. Думаю, „Аталанта“ доказала, что способна бороться с серьёзными соперниками», — приводит слова Пашалича Sky Sport Italia.

Таким образом, «Пари Сен-Жермен» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где встретится с победителем пары «РБ Лейпциг» — «Атлетико». «Аталанта» завершила выступления в Лиге чемпионов.