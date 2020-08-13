Гасперини: лучше бы «Аталанта» пропустила раньше. Пропускать в концовке всегда больнее

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал результат матча 1/4 финала лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен» (1:2).



«Самое обидное, что мы подошли так близко и решили, что действительно сможем добиться выдающегося результата. Конечно, мы удовлетворены тем, что провели отличную кампанию в Лиге чемпионов. Могу только поблагодарить игроков за всё, что они сделали в этом сезоне.



У „ПСЖ“ есть одни из лучших игроков в мире, Мбаппе и Неймар, и именно они оживили игру парижан в определённый момент. Мы могли пропустить раньше, и это было бы лучше, так как пропускать в концовке всегда больнее. Мы сделали всё, что могли, в конце очень сложной и утомительной серии матчей, поэтому я могу только поблагодарить ребят», — приводит слова Гасперини Sky Sport Italia.

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