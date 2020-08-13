Тухель: представьте, как бы я отпраздновал победу, если бы моя нога была в порядке!

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель прокомментировал победу в матче с «Аталантой» (2:1) и выход его команды в полуфинал Лиги чемпионов.

Представьте, как бы я отпраздновал, если бы моя нога была в порядке! Может быть, сегодня вы бы увидели мой забег на 40 метров. Сегодня день рождения клуба, ровно 50 лет, поэтому мы не забудем этот день.



Мы очень счастливы быть частью этого момента в истории клуба. Люди со стороны не понимают, насколько сложно достичь таких целей, даже если это кажется лёгким с хорошей командой и звёздным составом. Это очень большой шаг для всех нас.

Было трудно готовить команду, мы оказались лишены игрового ритма из-за отсутствия матчей во Франции. Но я видел решимость, энтузиазм, усилия команды, качество тренировок в сочетании с любовью и работой.



Победа была заслуженной, но когда забиваешь так поздно, это ещё и удача», – приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.