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Гасперини: жители Бергамо всё равно будут праздновать, ведь игроки отдали все силы

Гасперини: жители Бергамо всё равно будут праздновать, ведь игроки отдали все силы
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подвёл итоги матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен».

Напомним, что итальянская команда уступила парижанам со счётом 1:2 и покинула розыгрыш турнира. В составе команды Гасперини отличился Пашалич, за «ПСЖ» забивали Маркиньос и Шупо-Мотинг.

«Лига чемпионов это особенный турнир. Я читал, что Жозе Моуринью назвал её турниром деталей. Детали решают всё, когда матчи настолько ровные и могут закончиться любым результатом.

Жители Бергамо всё равно будут праздновать, ведь игроки отдали все силы. Именно об этом они нас просили. У нас есть страсть и идеи, это бездонный колодец, из которого мы будем черпать в будущем, для этого необязательно нужны деньги», – приводит слова Гасперини Football Italia.

Гасперини: лучше бы «Аталанта» пропустила раньше. Пропускать в концовке всегда больнее
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