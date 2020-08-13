Шупо-Мотинг: мы уже выиграли четыре трофея, но самый важный — Лига чемпионов

Полузащитник «ПСЖ» Эрик-Максим Шупо-Мотинг подвёл итоги матча с «Аталантой» (2:1).

«Это был сумасшедший матч. Очень тяжёлая игра против сложного соперника. Мы до последнего момента показывали, что верим в себя. У нас были хорошие моменты, но мы никак не могли забить. Я был уверен в себе и в партнёрах, а остальное — уже история «ПСЖ». В команде было хорошее предчувствие перед этой встречей.



Мы уже выиграли четыре трофея в этом сезоне, но самый важный — этот. Мы действительно верим в себя. И мы добились своего сегодня. Все знают, что у нас есть великолепные игроки, но мы также хотели показать себя как команда. Это был большой шаг для нас в матче против очень хорошего соперника. Уважение «Аталанте», но я очень рад, что мы выиграли сегодня", — приводит слова игрока официальный сайт УЕФА.