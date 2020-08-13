«Ливерпуль» представил новую гостевую форму. Она бирюзовая

«Ливерпуль» на своём официальном сайте опубликовал фотографию нового выездного комплекта игровой формы, в которой команда выступит в следующем сезоне.



Экипировка выполнена в бирюзовом цвете, а вставки сделаны чёрными. Узор на футболке является отсылкой к воротам Шенкли, установленным рядом с домашним стадионом мерсисайдцев «Энфилд», а также к музыкальным корням города. Новым техническим спонсором английского клуба является американская фирма Nike.

Фото: Официальный сайт ФК «Ливерпуль»

По итогам прошедшего розыгрыша английской Премьер-лиги «Ливерпуль» завоевал чемпионский титул. Уже после 31-го тура команда Юргена Клоппа лидировала в турнирной таблице с отрывом от идущего вторым «Манчестер Сити» в 23 очка. Таким образом, красные установили рекорд. Это чемпионство стало для клуба первым за 30 лет.