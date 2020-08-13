Игнашевич: в футболе побеждают упёртые команды. «Тряпочные» клубы он наказывает
Главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич прокомментировал результат матча 3-го тура ФНЛ с «Акроном» (1:1).
Отметим, что москвичи пропустили гол, не позволивший им победить, на 86-й минуте.
«У нас хромает реализация, к сожалению. Есть такая проблема. Но будем надеяться, что мы её исправим. Что касается футбола и результата, то я и ребятам это говорил, и ещё раз скажу, что в футболе всё-таки побеждают упёртые и настойчивые команды. А «тряпочные» команды он (футбол) наказывает.
Был ровный хороший матч. Не хочется говорить о невезении и всё на это скидывать. Но, к сожалению, результат такой", — приводит слова тренера официальный сайт клуба.
После трёх туров «Торпедо» заработало два очка. Команда идёт в зоне вылета ФНЛ на 19-м месте.
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