Президент «ПСЖ»: Неймар и Мбаппе останутся в клубе. Они никогда не уйдут!
Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи поделился эмоциями от победы команды в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Аталантой» (2:1), а также рассказал о будущем нападающих Неймара и Килиана Мбаппе.
«Это очень особенный день, просто прекрасный. Выход в полуфинал был необходим, чтобы изменить наш менталитет. Игроки отдались на 200 процентов, я очень горд. Все говорили, что «ПСЖ» не готов к Лиге чемпионов, но мы показали блестящий настрой. Мы всё ещё очень далеки от цели, но сейчас наши мысли не о финале, а о полуфинале.
Неймар и Мбаппе входят в число лучших футболистом в мире. Неймар был лучшим игроком матча. Он многое поменял в команде. И он, и Мбаппе останутся. Они никогда не уйдут из «ПСЖ»!» — приводит слова Аль-Хелаифи RMC Sport.
Неймар установил рекорд Лиги чемпионов по успешным обводкам
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