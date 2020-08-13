Фанаты «Валенсии» устроили акцию протеста против владельца клуба

Фанаты «Валенсии» остались недовольны решениями владельца клуба, сингапурского миллиардера Питера Лима и его компании Meriton Holdings.
Акция носила траурный характер. Более 500 болельщиков собрались возле домашнего стадиона команды «Месталья» и устроили «похороны» клуба. Они поставили таблички с эмблемой «Валенсии», на которой значились год её основания и 2014 год, когда Лим приобрёл клуб. Также рядом было поставлено множество свечей и плакатов с призывами к владельцам покинуть «Валенсию». Фанаты даже провели минуту молчания.
«Валенсия» в минувшем сезоне набрала 53 очка в 38 турах и заняла девятое место в турнирной таблице испанской Примеры, впервые за несколько лет не попав в еврокубки. Накануне, 12 августа, из стана «летучих мышей» в «Вильярреал» перешли полузащитники Даниэль Парехо и Франсис Коклен.
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