В Nike объяснили выбор цвета и дизайна для новой гостевой формы «Ливерпуля»

Вице-президент футбольного отдела Nike Скотт Мансон высказался о дизайне новой гостевой формы «Ливерпуля», которую сделали бирюзовой.



«Когда мы начинали этот процесс, то действительно глубоко погружались в историю клуба, историю дизайна формы. Мы говорили с фанатами, мы говорили с потребителями, мы говорили с клубом и говорили с игроками. Мы изучили вопрос заранее. И когда вы это делаете, у вас появляется несколько вариантов. То есть когда-то они играли в выездном комплекте в серых тонах. Где-то они играли в жёлтом. Многое можно сделать. Так что нам нужно было сделать довольно стратегический выбор в отношении того, как мы хотим выйти с гостевой формой в самый первый раз. И мы чувствовали, что хотим сделать заявление. Мы очень прогрессивный и современный бренд. И мы думаем, что действительно хорошо совпадаем в этом с ценностями «Ливерпуля». Они показывают на поле, что обладают теми же качествами.



Итак, нам нужен комплект-заявление, и мы сказали: давайте смело подойдём к этой форме. И давайте ещё используем принт, и тут очевидной отправной точкой были богатство и символизм ворот Шенкли. И это привело к созданию действительно яркого и сильного дизайна с принтом на гостевом комплекте. У нас было несколько действительно хороших дискуссий о том, не зашли ли мы слишком далеко. И, в конечном итоге, мы с клубом согласились и решили, что теперь это отличное отражение того, что собой представляют футбольный клуб «Ливерпуль» и Nike. И вы видите, как эта смелость проявляется на поле, вы видите, как она проявляется в молодёжи и в том, как они одеваются на улицах города», — сказал Мансон журналистам.

Фото: Официальный сайт ФК «Ливерпуль»