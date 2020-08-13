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«Локомотив» представил третью форму на новый сезон

«Локомотив» представил третью форму на новый сезон
Футбол / РПЛ 0

«Локомотив» в своём официальном «твиттере» показал новый резервный комплект игровой формы, в котором команде предстоит выходить на поле в сезоне-2020/2021.

Экипировка выполнена в традиционных для «железнодорожников» красном и зелёном цветах. Футболка сделана красной с зелёными вставками, шорты и гетры – наоборот. Техническим спонсором московского клуба является немецкая фирма adidas.

Фото: Официальный «твиттер» ФК «Локомотив»

В минувшем сезоне «Локомотив» финишировал вторым в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступив лишь «Зениту». Таким образом, команда гарантировала себе участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

В первом матче нынешнего чемпионата «железнодорожники» встречались на выезде с «Рубином» и одержали победу со счётом 2:0.

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