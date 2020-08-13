«Локомотив» объявил о переходе Райковича

Сербский защитник Слободан Райкович пополнил ряды московского «Локомотива», сообщает пресс-служба клуба.



«Защитник Слободан Райкович стал игроком «Локомотива». Соглашение рассчитано на один год. Слободан будет играть под номером 41.

Райкович – воспитанник сербского ОФК, за основной состав которого дебютировал в 15 лет. В 2005 году «Челси» купил Слободана за € 5 миллионов, однако за лондонскую команду он не сыграл. «Челси» отдавал защитника в аренду в ОФК, ПСВ, «Твенте» и «Витессу». В 2011 году Райкович перешёл в «Гамбург», за который провел 45 матчей и забил два гола. Сезон-2015/2016 Райкович отыграл за «Дармштадт», а последние четыре года провёл в Италии, выступая за «Палермо» и «Перуджу».



За сборную Сербии Слободан дебютировал в 2008 году и провёл 19 матчей", — представляет футболиста пресс-служба на официальном сайте «Локомотива».