Новичок «Спартака» Урунов поделился фото с сумками из дорогих бутиков, а потом удалил его

Полузащитник московского «Спартака» Остон Урунов похвастал покупками из дорогих бутиков.



19-летний футболист из Узбекистана опубликовал в своём «инстаграме» фото, на котором сидит с сумками из Louis Vuitton и Gucci. Впоследствии Остон его удалил.

Урунов перебрался в «Спартак» из «Уфы» в это трансферное окно. Сумма сделки составила € 1,5 млн. В «Уфу» Остон перешёл в феврале этого года из ташкентского «Локомотива». Стоимость игрока зимой составляла € 200 тыс. В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги хавбек провёл 10 матчей и не отличился результативными действиями.



В 1-м туре нынешнего розыгрыша чемпионата России «Спартак» на своём поле сыграл вничью с «Сочи» (2:2). Урунов встречу пропустил. В следующем туре красно-белые примут «Ахмат».