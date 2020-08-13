Румменигге — о Месси: у него есть то, чем не обладает ни один другой игрок в мире

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поделился мнением по поводу уровня выступлений форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

Ранее Румменигге заявил, что в настоящее время нападающий «Баварии» Роберт Левандовски лучше лидера каталонской команды.

«Я очень уважаю этого футболиста. У него есть то, чем не обладает ни один другой игрок в мире. Он может решить исход игры в одиночку, без чьей-либо помощи.



За Лионелем нужно следить невероятно внимательно. Его можно попытаться остановить только в том случае, если получится лишить его радости от игры. Если это удастся, то появится шанс», — приводит слова Румменигге Mundo Deportivo.

Напомним, что «Бавария» и «Барселона» сыграют в матче 1/4 финала Лиги чемпионов завтра, 14 августа.