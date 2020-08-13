Барановская: если бы не я, у Аршавина и миллиона бы не было

Юлия Барановская, телеведущая и бывшая жена экс-футболиста сборной России Андрея Аршавина, оценила своё влияние на финансовое положение спортсмена.



«Мы когда познакомились, у него не было контракта даже. Его на лавке оставляли и никуда не выпускали. Когда пришёл миллион? Это я ему шепнула. Он хотел меньше попросить, а я сказала: «Ты что, больной, что ли? Проси три». Если бы меня не было, у него бы и миллиона не было. Думаю, три миллиона пришли лет через пять», — сказала Барановская в ролике на канале Gazgolder в YouTube.



Аршавин состоял в браке с Барановской с 2004 по 2013 год. При расставании Юлии досталась трёхкомнатная квартира в Санкт-Петербурге. Сообщалось, что в скором времени бывшие супруги вновь встретятся в суде, чтобы решить вопрос о снижении алиментов на содержание троих детей.



За свою карьеру Аршавин завоевал более 10 трофеев, включая три титула чемпиона России и Кубок УЕФА. В сборную Андрей вызывался с 2002 по 2012 год.

Андрей Аршавин сообщил, что бывшая жена забрала почти все его трофеи