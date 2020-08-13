Тедеско: что произошло с «Сочи», никто не вспомнит, просто посмотрят в таблицу

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопрос, ознакомился ли он с объяснениями арбитров, из-за решения которых в ворота красно-белых поставили два пенальти в матче с «Сочи» (2:2).
«Доволен ли я решением признать пенальти неправильным и смотрел ли я объяснения арбитров про момент с пенальти? Я не смотрю телепрограммы, смотрю только матчи. Мы недовольны тем, что мы не досчитались двух очков. Тем не менее работа продолжается. То, что произошло, уже случилось, через два-три года никто не вспомнит, что было на игре, а просто посмотрят на таблицу и увидят, что „Спартак“ недосчитался двух очков. Но перед нами следующая игра, основная мотивация – выигрывать и идти дальше», — передаёт слова главного тренера команды корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
- 13 августа 2020
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