«Иногда лучше взять паузу на более обдуманные решения». Тедеско — о новых трансферах

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопрос о новых приобретениях московского клуба.

«Что касается желания поторопить клуб с новыми покупками, ситуация простая – с момента прихода мы сообщили руководству наши идеи. Могу вас заверить, что клуб работает над этим, прилагает все усилия. Иногда получается сработать быстро, иногда лучше взять паузу на более обдуманные решения. Покупка игрока и интегрирование его в команду — дело непростое, факторов много и футбольных, и психологических – как хорошо он может вписаться в коллектив? Покупка игрока – тонкий вопрос, нельзя совершать ошибки. Клуб знает наше мнение, работа ведётся.



С Газизовым общаюсь много. У нас много вопросов для обсуждения. Но я предпочту говорить не о трансферах, а о нынешней команде. У нас не было межсезонья, завтра у нас новая игра – предпочту думать о ней», — передаёт слова главного тренера команды корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.