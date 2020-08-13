Тедеско: «Спартак» научился прижимать соперника к штрафной, но нам не хватает терпения

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал сложности красно-белых в позиционных атаках.
«Касаемо проблем команды с позиционными атаками, нельзя опираться на голую статистику, если мы не забиваем с позиционных атак, то это не значит, что всё плохо именно там. Мы сильно прибавили в позиционной игре, в проценте владения мячом. Матчи в Казани, с „Сочи“ тому подтверждение.
Мы научились прижимать соперника к штрафной, но не хватает терпения – стараемся быстрее подать или завершить атаку. Типичная ошибка для молодой команды, когда тебе 27-29 лет, то терпения больше, больше инструментов. Нам нужно владеть мячом, несколько раз разворачивать атаку, а уже потом найти адрес для последней передачи или удара. Этого нам немного не хватает", — передаёт слова главного тренера команды корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
- 13 августа 2020
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