Доменико Тедеско рассказал, какую последнюю книгу он прочитал

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско назвал последнюю книгу, которую он прочитал.

«Что касается последней книги, которую я прочитал, то я рад, что болельщики тянутся к знаниям. Я читал последние книги о футболе – это книги Клоппа, Гвардиолы, Моуриньо, Аллегри. Вроде называется „24 футбольных правила“, но я могу ошибаться. Очень интересная», — передаёт слова главного тренера команды корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Напомним, что Доменико Тедеско возглавил «Спартак» осенью 2019 года. По итогам прошлого сезона московская команда заняла седьмое место. Новый чемпионат России «Спартак» начал с ничьей, сыграв в 1-м туре РПЛ с «Сочи» 2:2.



В следующем туре Российской Премьер-Лиги «Спартак» проведёт матч с «Ахматом». Игра состоится завтра, 14 августа.