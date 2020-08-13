Тедеско: «Спартак» — это точно не спокойная классическая музыка. Что-то из хард-рока

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско сравнил красно-белых с музыкальными жанрами.



«С какой группой мог бы сравнить «Спартак»? Ну, это точно не спокойная классическая музыка, что-то из хард-рока», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.



Тедеско возглавил «Спартак» в середине октября прошлого года. Под его руководством красно-белые финишировали на седьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам прошлого сезона. Таким образом, команда не пробилась в еврокубки.



В 1-м туре нынешнего розыгрыша чемпионата России «Спартак» на своём поле сыграл вничью с «Сочи» (2:2). Завтра, 14 августа, красно-белые примут «Ахмат». Встреча 2-го тура Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Открытие Арена», начало — в 20:00 мск.