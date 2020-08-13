Тедеско: мои друзья смотрят матчи в Италии. Количество спартаковских болельщиков растёт

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, как его друзья поддерживают команду, а также как он отдыхает от работы.



«Не только моя семья болеет за «Спартак», но и друзья – смотрят матчи в Италии, присылают мне видео. Количество спартаковских болельщиков растёт – купил им несколько футболок. Так что болельщики за рубежом уже экипированы (улыбается).



Отдых от работы? Мы постоянно с Хинекелем и Максом (Урванчки), после работы стараемся заниматься спортом – побегать, покрутить велосипед, чтобы развеяться», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.



В 1-м туре нынешнего розыгрыша чемпионата России «Спартак» на своём поле сыграл вничью с «Сочи» (2:2). Завтра, 14 августа, красно-белые примут «Ахмат».