Уткин отреагировал на отстранение Шмурнова от эфира после матча «Спартак» — «Сочи»

Известный блогер Василий Уткин в своём телеграм-канале прокомментировал отстранение комментатора Александра Шмурнова от эфира после его работы на матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» – «Сочи» (2:2).



«Во-первых, вы забыли, по-моему, что РФС на волне очередной реформы в управлении судьями принял некий нормативный акт, который защищает судей от избыточной критики. Я не изучал этот акт в точности, я не думаю, что он способен принести пользу, вообще такие меры всегда бессмысленны. Но такой акт был.

Во-вторых, на основании этого акта был дисквалифицирован Евгений Гинер после своего знаменитого краснодарского пассажа (там, что мило, тоже судил Казарцев). То есть эта дисциплинарная мера работает. Я чёрт знает в какой форме, но эта история, вне всякого сомнения, до комментаторов «Матча» была доведена. В работе комментатора всегда есть та или иная инструкция. Это неизбежно – комментатор работает на большую аудиторию, и эфир не принадлежит ему лично, об этом многие забывают. Ну и выход простой: нарушаешь – знаешь, что за это будет. Ты же осознанно что-то говоришь. Ок, оштрафован – прими с достоинством. С сознанием геройства. Или без. Другое дело, что если работник нарушил инструкцию, надо объявить о наказании открыто. Потому что это, повторю, нормально.



Вот только какая связь между нарушением неким на матче РПЛ, где такая норма существует, и отстранением от работы на Лиге чемпионов? Никакой. Это уже никак не объяснить. Это жестокий демедж руководства, которым без такого объяснения, очевидно, манипулируют вышестоящие силы. Скрывая это, он ослабляет свои позиции на будущее. Слова о том, что Нобель поступил как-то не так, отработав «Аталанту» с «ПСЖ» вместо Шмури, – смешно. Пока Александр Иваныч попал максимум на пару гонораров за матчи. Нормальная плата за гражданскую позицию (хотя на самом деле это несдержанность). Из-за этого срывать эфир… Для всех сотрудников компании эфир – общее достояние. Сорвёшь эфир – рано или поздно рухнет всё. Ситуация сейчас, даже если её максимально утрировать, разогнать до максимума, совершенно не такова. И самое главное, она остаётся непонятной. Отстранён или нет, кем и почему, на сколько – послушайте, всё это очень важно. Но если бы требовалась помощь, наверное, надо, чтобы сам оштрафованный объяснил, что происходит. В любом другом случае это попытки быть святее папы римского», — написал Уткин.