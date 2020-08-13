Форвард «Торпедо» Иван Сергеев перешёл в «Крылья Советов»

Нападающий московского «Торпедо» Иван Сергеев подпишет контракт с самарскими «Крыльями Советов», сообщает пресс-служба волжского клуба.
«Сегодня вечером российский нападающий Иван Сергеев прилетит в Самару. Завтра «Крылья Советов» подпишут с игроком контракт и он присоединится к команде. Предыдущим клубом Ивана было московское «Торпедо», в составе которого он сыграл 64 матча и отметился 35 забитыми мячами», — сообщает пресс-служба «Крыльев» в "Твиттере".
Отметим, что по итогам прошедшего сезона ФНЛ Сергеев стал лучшим бомбардиром турнира. Игрок забил в 27 матчах 14 мячей.
Напомним, что в прошлом сезоне «Крылья» заняли 15-е место в чемпионате России и вылетели в ФНЛ. «Торпедо» по итогам досрочно завершённого сезона стало четвёртым, но не приняло участие в стыковых матчах по причине их отмены.
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