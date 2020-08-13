«Зенит» лидирует среди российских клубов по активности пользователей в «Инстаграме»

Петербургский «Зенит» занимает первое место среди российских клубов по активности пользователей в «Инстаграме», сообщается на официальном сайте клуба со ссылкой на Deportes&Finanzas.

В течение первого полугодия 2020 года болельщики оставили более 7 млн лайков и комментариев к публикациям «Зенита». В первую тройку также входят ЦСКА (4,29 млн) и «Спартак» (3,77 млн).

На страницу «Зенита» в «Инстаграме» подписаны 684 тыс. пользователей. Данный показатель является рекордным среди клубов Российской Премьер-Лиги.

Топ-5 российских клубов по активности пользователей в «Инстаграме» выглядит следующим образом:

1. «Зенит» (7,01 млн)

2. ЦСКА (4,29 млн)

3. «Спартак» (3,77 млн)

4. «Локомотив» (2,66 млн)

5. «Ростов» (1,95 млн).

В минувшем сезоне «Зенит» стал чемпионом и обладателем Кубка России.