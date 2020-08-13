Шишкин – о невыплате премий: Игнашевич бился за нас только на словах

Бывший футболист «Торпедо» Роман Шишкин рассказал об отношениях с главным тренером московской команды Сергеем Игнашевичем и о невыплате премиальных игрокам, покинувшим клуб зимой.
«Главная загвоздка – в документах бонусы прописаны не были. Но мы с юристами изучили дела, предыдущий похожий опыт – в России такие случаи уже были. И решались дела в пользу игроков. Да и о бонусах говорило не только предыдущее руководство. Игнашевич лично заявлял, что все получат своё и не важно, кто и сколько сыграл матчей. Он бился за нас, но, получается, только на словах.
С ним вопрос не успели обсудить, сейчас мы не поддерживаем связь. С Игнашевичем не было никаких проблем. Я был свободным агентом, попросил потренироваться с «Торпедо». Потом Игнашевич предложил мне остаться. Контакт у нас был отличный – я играл почти во всех матчах, мы постоянно советовались, он спрашивал про восстановление. Нормальные рабочие отношения.
Мне всегда говорили: «Вы же кореша, играли вместе!» Но такого не было, я прекрасно понимал: он — тренер, я — футболист, хоть мы и учились на категорию А вместе. Игнашевич и накричать мог, если надо было. Так что я, Лебеденко и Рязанцев не были неприкасаемыми. Просто на правах опытных могли иногда напихать молодым, но это же нормально", — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 13 августа 2020
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