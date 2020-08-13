Экс-игроки «Торпедо» планируют обратиться в CAS, если им не выплатят премии

Экс-футболист «Торпедо» Роман Шишкин заявил, что в случае невыплаты премиальных игрокам и сотрудникам клуба, покинувшим клуб зимой, они могут обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«Конечно, планируем обратиться и туда, если будет нужно. Мы же не просто так начали это дело, чтоб на наше письмо посмотрели и тут же обратно в ящик кинули. Если достойной реакции не будет – мы пойдём другим путём. Мы ведь не боремся за что-то нереальное, а лишь за деньги, которые действительно заслужили», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Футболисты, тренеры и сотрудники, которые покинули «Торпедо» в течение прошедшего сезона, ранее обратились с письмом к владельцу клуба Роману Авдееву. Согласно договорённостям по итогам сезона клуб должен был выплатить всем сотрудникам премию в зависимости от места в таблице. Большинство сотрудников премию за сезон получили, однако те, кто покинул клуб, остались без выплат.