Арбитр Куйперс избежал санкций за комментарий эпизода из матча «Рубин» — «Локомотив»

Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не будут наказывать голландского арбитра Бьорна Куйперса, который прокомментировал спорный эпизод из матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Локомотив» (0:2). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу обеих организаций.
Напомним, что Куйперс выразил недовольство решением главного судьи Сергея Иванова не назначить пенальти после столкновения нападающего Ивана Игнатьева с вратарём «железнодорожников» Маринато Гильерме. Слуцкий заявил, что поинтересовался у Куйперса по поводу этого эпизода и тот ответил, что арбитр должен был назначить пенальти. Наставник «Рубина» даже был готов показать журналистам переписку с рефери в качестве доказательства.
По словам Куйперса, он случайно разобрал эпизод для Слуцкого. Специалист подумал, что его попросил об этом сотрудник РФС по имени Леонид.
- 13 августа 2020
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