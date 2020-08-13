Евгений Савин: почему в Беларуси людей просто ломают тысячами на улицах?

Российский блогер и ведущий канала «КраСава» на YouTube Евгений Савин поделился мнением о ситуации в Беларуси.

«На моих руках моя дочь. Она наполовину, как и моя семья, житель Беларуси. На данный момент я тоже здесь, и когда вчера в деревне включили интернет (его отрубали по всей стране почти на четыре дня ), из глаз полилась кровь от ситуации в стране, которая стала мне близка.

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Этот пост про поддержку людей, да именно людей, а не кучки «овец» и «майданутых» или как там ещё их называет лидер страны.

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Почему их довели до такого состояния? А теперь почему их просто ломают тысячами на улицах? За белую ленточку на руке. За выкрики о своих правах. За мирный сбор людей без оружия. Их вдавливают в асфальт и добивают дубинками одного вдесятером. Я хочу, чтобы мои дети, так же как и я, приезжали к бабушкам и дедушкам сюда и чувствовали себя спокойно. Держись, Беларусь», — написал Савин в своём «инстаграме».