«Уйдите сами. По-мужски». Фанаты «Торпедо» призвали Игнашевича покинуть команду

Болельщики московского «Торпедо» обратились к главному тренеру Сергею Игнашевичу с призывом уйти в отставку.

«Сергей Николаевич, время пришло. Девять месяцев вы не можете взять 3 очка. Как всегда, на пресс-конференции вы расскажете, что по статистике мы обыграли всех, но футбол — это не игра в футбольный менеджер на компьютере. Сегодня (12 августа. — Прим. „Чемпионата“) вы не смогли обыграть команду уровня ПФЛ. Да, возможно, поле сегодня было не очень хорошего качества, в Селятино, скорее всего, победили бы, но что есть.



По-хорошему вы должны были уйти после поражения в Химках, далее вы проиграли место в РПЛ, сыграв две ничьи с аутсайдерами лиги на тот момент (по статистике, конечно, вы их переиграли). Мы активно не высказывались после этого и давали работать. Всё было в ваших руках. Но задачу на этот сезон — «побеждать в каждом матче», увы, также уже провалили. Конечно, можно дальше тренировать команду, до 2024 года время есть. Быть удобным тренером в команде без задач. Но мы верим, что вас как амбициозного спортсмена не устраивает эта роль, или мы ошибаемся? Вы сами говорили в интервью, что за все неудачи отвечает только тренер. Поэтому не мучайте себя, не мучайте команду и нас. Дальше будет только хуже. Уйдите сами. По-мужски», — говорится в «инстаграме» фанатского объединения «Торпедо» Запад-5 Ultras.