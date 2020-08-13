Алан Дзагоев избежал травмы в матче с «Химками»

Пресс-служба сборной России в «Твиттере» рассказала о состоянии полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева, который покинул поле из-за повреждения в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (2:0).

«Отличные новости! Алан Дзагоев избежал травмы в матче 1-го тура с «Химками», — говорится в сообщении.

Во втором тайме матча с «Химками» Дзагоев схватился за заднюю поверхность правого бедра и не смог продолжить игру. и был вынужден покинуть поле. Вместо него вышел Арнор Сигурдссон.



Хавбек «армейцев» на 45-й минуте встречи точным ударом поразил ворота подмосковной команды. счёт стал 2:0. У Алана этот мяч стал первым с 3 марта 2018 года — в том матче полузащитник отправил мяч в ворота «Урала».



В предыдущем сезоне полузащитник принял участие в десяти матчах. Остальные полузащитник пропускал, как правило, из-за различных повреждений.