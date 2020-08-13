Алан Дзагоев избежал травмы в матче с «Химками»

Пресс-служба сборной России в «Твиттере» рассказала о состоянии полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева, который покинул поле из-за повреждения в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (2:0).
«Отличные новости! Алан Дзагоев избежал травмы в матче 1-го тура с «Химками», — говорится в сообщении.
Во втором тайме матча с «Химками» Дзагоев схватился за заднюю поверхность правого бедра и не смог продолжить игру. и был вынужден покинуть поле. Вместо него вышел Арнор Сигурдссон.
Хавбек «армейцев» на 45-й минуте встречи точным ударом поразил ворота подмосковной команды. счёт стал 2:0. У Алана этот мяч стал первым с 3 марта 2018 года — в том матче полузащитник отправил мяч в ворота «Урала».
В предыдущем сезоне полузащитник принял участие в десяти матчах. Остальные полузащитник пропускал, как правило, из-за различных повреждений.
- 13 августа 2020
-
20:24
-
20:12
-
20:06
-
19:53
-
19:51
-
19:26
-
19:17
-
19:01
-
19:01
-
18:56
-
18:56
-
18:45
-
18:38
-
18:34
-
18:30
-
18:13
-
17:56
-
17:55
-
17:43
-
17:33
-
17:23
-
17:09
-
17:00
-
16:53
-
16:32
-
16:29
-
16:13
-
16:03
-
16:00
-
15:55
-
15:47
-
15:32
-
15:21
-
15:15
-
15:08