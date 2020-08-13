Умяров: «Спартак» всегда смотрит на свою игру, о судействе говорим в меньшей степени

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров поделился мнением о матче с «Сочи» (2:2) и предстоящей встрече с «Ахматом».
«Хотели победить, начать сезон с победы. Обидно, что не получилось. В первую очередь смотрим на себя, не забили свои моменты, не реализовали несколько подходов в первом и во втором таймах. Но нужно двигаться дальше, нужно смотреть вперёд и побеждать в следующем матче. Всегда смотрим на свою игру, о судействе говорим в команде уже в меньшей степени. Говорим только о себе, только о наших моментах.
«Ахмат» поменял тренера, та команда, которая была в конце сезона, немножко поменялась. Главное — победить, показать хорошую игру. Сыграть с таким же результатом, как и в конце сезона", — сказал Умяров в интервью пресс-службе «Спартака».
«Спартак» сыграет дома с «Ахматом» завтра, 14 августа.
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