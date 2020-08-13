Экс-вратарь сборной Беларуси — сотрудникам МВД: некоторые ваши коллеги взяли кровь на руки

Бывший вратарь сборной Беларуси Василий Хомутовский обратился к сотрудникам силовых структур с призывом остановить насилие.

«Я, Василий Хомутовский, экс-вратарь национальной сборной Беларуси, ныне тренер вратарей чемпиона страны — «Динамо-Брест», обращаюсь ко всем сотрудникам силовых структур, особенно к офицерам.



Во время президентских выборов избирателями, наблюдателями были зафиксированы многочисленные нарушения. Граждане нашей страны вышли на мирные акции согласно статье 35 нашей конституции. Против них была применена неадекватная сила, а также спецсредства. Людей избивали и арестовывали. Есть убитые и раненые.



Некоторые из ваших коллег уже взяли кровь на руки. Граждане нашей страны просят только одного: честных выборов и справедливого подсчёта голосов. Призываю всех сотрудников спецслужб, выходящих на усиления и дежурства, не применять силу против мирных граждан своей страны», – сказал Хомутовский на видео, опубликованном на его странице в «Инстаграме».