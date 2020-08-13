Леонида Слуцкого дисквалифицировали на два матча

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий по итогам заседания контрольно-дисциплинарного комитета РФС дисквалифицирован на два матча и оштрафован на 200 тыс. рублей.
«КДК РФС за оскорбительное поведение в отношении официального лица матча принял решение дисквалифицировать главного тренера ФК «Рубин» Леонида Слуцкого на два матча чемпионата России (один из которых — условно, с испытательным сроком до окончания чемпионата) и оштрафовать его на 200 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба РФС.
Слуцкий получил красную карточку в перерыве матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (0:2). Арбитр Игорь Федотов объяснял удаление главного тренера «Рубина», отметив, что специалист, когда команды уходили на перерыв, скорее всего, что-то сказал главному арбитру встречи Сергею Иванову «с матом и оскорблениями».
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