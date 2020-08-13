«Спартак» оштрафован на 185 тыс. рублей за матч с «Сочи»

На заседании контрольно-дисциплинарного комитета РФС были приняты решения о штрафах по итогам матча за Суперкубок России и 1-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Зенит» – «Локомотив». За неправомерные действия зрителей, выраженные в массовых нарушениях обязательных требований санитарного регламента чемпионата, оштрафовать «Зенит» и «Локомотив» на 5 тыс. рублей. За скандирование зрителями оскорбительных выражений оштрафовать «Зенит» и «Локомотив» на 10 тыс. рублей.
«Химки» – ЦСКА. За неправомерные действия зрителей, выраженные в массовых нарушениях обязательных требований санитарного регламента чемпионата, оштрафовать «Химки» на 5 тыс. рублей.
«Арсенал» – «Ахмат». За неправомерные действия зрителей, выраженные в массовых нарушениях обязательных требований санитарного регламента чемпионата, оштрафовать «Арсенал» на 5 тыс. рублей.
«Спартак» – «Сочи». За неправомерные действия зрителей, выраженные в массовых нарушениях обязательных требований санитарного регламента чемпионата, оштрафовать «Спартак» на 5 тыс. рублей. За необеспечение безопасности на стадионе и за появление на поле постороннего лица оштрафовать «Спартак» на 120 тыс. рублей. За бросание зрителями предметов на трибуны, поле и прилегающую к полю территорию оштрафовать «Спартак» на 50 тыс. рублей. За скандирование зрителями оскорбительных выражений оштрафовать «Спартак» на 10 тыс. рублей.
«Ротор» – «Зенит». За неправомерные действия зрителей, выраженные в массовых нарушениях обязательных требований санитарного регламента чемпионата, оштрафовать «Ротор» на 5 тыс. рублей. За использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время матча без бросания на трибуны, поле и прилегающую к полю территорию оштрафовать «Ротор» на 10 тыс. рублей.
«Рубин» – «Локомотив». За лишение соперника явной возможности забить гол дисквалифицировать футболиста Сильвие Бегича («Рубин») на 1 матч чемпионата России.
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20:42«Локомотив» передал медаль Юрию Сёмину Эксклюзив
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