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«РБ Лейпциг» — «Атлетико»: прямая трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 22:00

«РБ Лейпциг» — «Атлетико»: прямая трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 22:00
Футбол / Лига чемпионов 0

Сегодня, 13 августа, состоится матч «РБ Лейпциг» – «Атлетико». Встреча 1/4 финала Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Жозе Алваладе» в португальском Лиссабоне, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «РБ Лейпциг» – «Атлетико».

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком (Польша). Ему будут помогать ассистенты Павел Сокольницки и Томаш Листкевич (оба — Польша). Резервный арбитр — Анастасиос Сидиропулос (Греция).

В 1/8 финала Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» дважды обыграл «Тоттенхэм» в двухматчевом противостоянии (1:0, 3:0), а «Атлетико» — «Ливерпуль» (1:0, 3:2). Победитель пары «РБ Лейпциг» — «Атлетико» сыграет в полуфинале турнира с «Пари Сен-Жермен».

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