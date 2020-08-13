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Глава КДК: Слуцкий признал, что с его стороны было оскорбительное выражение

Глава КДК: Слуцкий признал, что с его стороны было оскорбительное выражение
Футбол / РПЛ 0

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал решение о дисквалификации главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого на два матча чемпионата России.

«Леонид Викторович принял участие в заседании вместе с юристом клуба. Мы огласили дополнительный рапорт судьи Иванова, где он подробно описал всё, что происходило в подтрибунном помещении, все подробности разговора и после первого тайма, и перед вторым таймом. Леонид Викторович сказал, что всё в рапорте соответствует действительности, признал, что было оскорбительное выражение. К тому же рассказал, что перед вторым таймом они обстоятельно поговорили и всё выяснили. Плюс Леонид Викторович первый раз привлекается КДК за весь период его работы, он принёс извинения перед КДК за поступок. Учитывая все обстоятельства, мы приняли решение наказать его таким образом», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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