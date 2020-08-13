Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Тренера «Сатурна» отстранили на 10 матчей за толчок судьи

Тренера «Сатурна» отстранили на 10 матчей за толчок судьи
Футбол / Кубок России 0

Главный тренер «Сатурна» Сергей Жуков наказан за оскорбления и применение силы в отношении главного арбитра матча Кубка России с «Коломной» (0:3).

«КДК обращает внимание на недопустимое поведение главного тренера ФК «Сатурн» Сергея Жукова после матча Кубка России между командами «Сатурн» и «Коломна» в отношении официальных лиц (оскорбительное поведение, угрозы причинения вреда, а также толчок главного судьи матча). В результате совершения указанных серьезных нарушений КДК РФС принял решение дисквалифицировать Жукова на 10 матчей Кубка России и оштрафовать его на 300 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба РФС.

По итогам заседания контрольно-дисциплинарного комитета РФС главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий был дисквалифицирован на два матча и оштрафован на 200 тыс. рублей.

Леонида Слуцкого дисквалифицировали на два матча
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020