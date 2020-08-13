Тренера «Сатурна» отстранили на 10 матчей за толчок судьи

Главный тренер «Сатурна» Сергей Жуков наказан за оскорбления и применение силы в отношении главного арбитра матча Кубка России с «Коломной» (0:3).

«КДК обращает внимание на недопустимое поведение главного тренера ФК «Сатурн» Сергея Жукова после матча Кубка России между командами «Сатурн» и «Коломна» в отношении официальных лиц (оскорбительное поведение, угрозы причинения вреда, а также толчок главного судьи матча). В результате совершения указанных серьезных нарушений КДК РФС принял решение дисквалифицировать Жукова на 10 матчей Кубка России и оштрафовать его на 300 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба РФС.

По итогам заседания контрольно-дисциплинарного комитета РФС главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий был дисквалифицирован на два матча и оштрафован на 200 тыс. рублей.