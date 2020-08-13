«РБ Лейпциг» — «Атлетико»: составы на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы «РБ Лейпциг» и «Атлетико» на матч четвертьфинала Лиги чемпионов.

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Анхелиньо, Юпамекано, Забитцер, Кампль, Лаймер, Хальстенберг, Клостерманн, Нкунку, Дани Ольмо, Поульсен.

Запасные: Мвого, Чаунер, Орбан, Айдара, Форсберг, Адамс, Лукмен, Шик, Мюкиле, Новоа, Борквоски, Вос.

«Атлетико»: Облак, Хименес, Савич, Триппьер, Лоди, Льоренте, Эррера, Коке, Сауль, Карраско, Коста.

Запасные: Адан, Ариас, Томас, Жоау Фелиш, Мората, Лемар, Шапоньич, Фелипе, Витоло, Эрмосо, Санчес, Мойя.

Встреча 1/4 финала Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Жозе Алваладе» в португальском Лиссабоне, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «РБ Лейпциг» — «Атлетико».