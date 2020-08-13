Защитник «Рубина» Данченко близок к переходу в «Уфу»

Как стало известно «Чемпионату», защитник «Рубина» Олег Данченко близок к переходу в «Уфу» на правах аренды.

Сообщалось, что предметный интерес к футболисту проявляют четыре клуба, среди которых — московское «Динамо». Два предложения — от европейских команд.

В минувшем сезоне РПЛ Данченко провёл 19 матчей и сделал две результативных передачи в составе казанской команды. Фланговый игрок выступал за российские «Енисей» и «Анжи», а также за украинские «Шахтёр», «Черноморец» и «Динамо» из Хмельницкого. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Данченко в € 2,8 млн.

«Рубин» объявил о переходе защитника донецкого «Шахтёра» Олега Данченко 19 июня 2019 года. 24-летний украинский футболист подписал с казанским клубом контракт на 4 года.