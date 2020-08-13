Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Медведев: Анюков будет заниматься в «Зените» игрой в обороне

Медведев: Анюков будет заниматься в «Зените» игрой в обороне
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал, чем будет заниматься в команде новый тренер — Александр Анюков.

«Александр Анюков в понедельник присоединяется к тренерскому штабу Сергея Богдановича Семака в основной команде. Он будет заниматься игрой в обороне. Договорённость об этом возвращении была достигнута ещё в начале прошлого сезона, когда он попросился перейти в „Крылья Советов“ на позицию защитника. Мы пошли навстречу Саше, нашему легендарному игроку. Не стали дожидаться, как сложится его судьба в „Крыльях Советов“ и принципиально договорились, что, когда захочет вернуться в „Зенит“, он сможет это сделать. Что и произошло. Мы очень рады. Думаю, у него очень хорошая тренерская перспектива», — приводит слова Медведева ТАСС.

«Зенит» лидирует среди российских клубов по активности пользователей в «Инстаграме»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020