Медведев: Анюков будет заниматься в «Зените» игрой в обороне

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал, чем будет заниматься в команде новый тренер — Александр Анюков.

«Александр Анюков в понедельник присоединяется к тренерскому штабу Сергея Богдановича Семака в основной команде. Он будет заниматься игрой в обороне. Договорённость об этом возвращении была достигнута ещё в начале прошлого сезона, когда он попросился перейти в „Крылья Советов“ на позицию защитника. Мы пошли навстречу Саше, нашему легендарному игроку. Не стали дожидаться, как сложится его судьба в „Крыльях Советов“ и принципиально договорились, что, когда захочет вернуться в „Зенит“, он сможет это сделать. Что и произошло. Мы очень рады. Думаю, у него очень хорошая тренерская перспектива», — приводит слова Медведева ТАСС.