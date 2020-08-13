Шустер: сейчас «Барселона» больше зависит от Месси, чем когда-либо

Бывший тренер «Реала» Бернд Шустер поделился мнением об аргентинском нападающем «Барселоны» Лионеле Месси перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией».
«Сейчас «Барселона» больше зависит от Месси, чем когда-либо. Лионель по-прежнему может решить исход матча в одиночку. Он способен забить „Баварии“ и принести команде победу.
В этом сезоне у «Барселоны» есть только два варианта: Месси забьет гол или же у них будет тяжёлый день в игре без мяча», — приводит слова Шустера Goal со ссылкой на BIld.
Матч «Барселона» — «Бавария» состоится 14 августа в португальском городе Лиссабоне на стадионе «Да Луш». Начало встречи — в 22:00 мск. Обслужит матч словенская бригада арбитров во главе с Дамиром Скоминой, ассистировать ему будут судьи на линиях Юре Прапротник и Роберт Вукан. Резервный судья — Артур Соареш Диаш (Португалия).
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