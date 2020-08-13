Альфонсо Дэвис: в детстве я обожал Месси, а сейчас против него сыграю

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной».

«Это невероятно: играть против одного из самых любимых футболистов в мире — Лионеля Месси. Честно говоря, не хватает слов. Мечта стала реальностью.



Вчера позвонила мама, и в какой-то момент в разговор вмешался отец. Он говорит: „Так ты, значит, сыграешь против любимого футболиста“. Отвечаю: „Да“. И мы оба засмеялись. Мы не могли подобного даже представить. Отец знает, что в детстве я обожал Месси, а сейчас против него сыграю. Это здорово.

В детстве постоянно смотрел его матчи, а сейчас мне предстоит против него обороняться. Это будет совершенно другая история. Что касается меня, я просто постараюсь сыграть в свой футбол, ничего не буду менять. Надеюсь, покажу в противостоянии с ним свои лучшие качества. Все знают, он великий игрок, этого никто у него не отнимет. Мне кажется, все что можно сделать, это попробовать сыграть как можно лучше.



Будет невероятный матч. Могу только сказать, что очень жду выхода на поле. Уверен, все с нетерпением ждут этого матча", — приводит слова Дэвиса официальный сайт УЕФА.

Матч «Барселона» — «Бавария» состоится 14 августа.