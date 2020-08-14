Юлиан Нагельсман – самый молодой тренер, вышедший в полуфинал Лиги чемпионов

Наставник «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман стал самым молодым тренером, который вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

В возрасте 33 лет и 21 дня Нагельсманн во главе «РБ Лейпциг» обыграл мадридский «Атлетико» в четвертьфинале Лиги чемпионов со счётом 2:1. Победу немецкому клубу принесли голы Даниэля Ольмо и Тайлера Адамса.

В полуфинале Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» встретится с «Пари Сен-Жермен». Встреча пройдёт 18 августа. Начало матча — в 22:00 мск.

Нагельсман возглавил «РБ Лейпциг» летом 2019 года. Под его руководством «быки» финишировали на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Германии. В Кубке Германии «РБ Лейпциг» дошёл до 1/8 финала. Контракт специалиста с клубом из Лейпцига рассчитан до лета 2023 года.