Василий Уткин: какое отношение к «Зениту» имеют «Лейпциг» и «Лион»? Вы проиграли не им

Известный блогер Василий Уткин выразил мнение о силе соперников санкт-петербургского «Зенита» на групповой стадии Лиги чемпионов. Напомним, что сине-бело-голубые попали в одну группу с «РБ Лейпциг», «Лионом» и «Бенфикой».

«Я в принципе, в самой основе не считаю такие разговоры серьёзными, но всегда возникает волна из Санкт-Петербурга и всплывает тема: «Лейпциг» и «Лион» всё ещё в ЛЧ. Так значит сильная была группа. Сильная, а? Но вывод трояк. Могу рассказать, но это для очной дискуссии придержу.

А правда проста. К вам-то это какое отношение имеет? «Лейпциг», «Лион»? Вы проиграли не им. Вы проиграли «Бенфике». Место номер три в группе. Она вылетела из ЛЕ сразу же. А как вам мерить себя по «Лейпцигу» — я вам рассказывал, дзюболюбы», — написал Василий в своём телеграм-канале.