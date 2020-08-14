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Юлиан Нагельсман прокомментировал стычку с Диего Симеоне

Юлиан Нагельсман прокомментировал стычку с Диего Симеоне
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман прокомментировал свой конфликт с наставником мадридского «Атлетико» Диего Симеоне в ходе матча четвертьфинала Лиги чемпионов.

«На данный момент я не хочу ничего говорить о возможной победе в турнире. Но мы рады, что сумели пробиться в полуфинал Лиги чемпионов.

После финального свистка Симеоне поздравил меня, это было очень искренне. Он сказал, что это была отличная игра и мы одержали заслуженную победу. В перерыве мы немного поссорились, но это не было очень серьёзно. Симеоне просто невероятный тренер, который хочет победить даже по пути в раздевалку.

Но в этом нет ничего плохого. Хочу отметить, что считаю его потрясающим тренером. Так что у нас всё в порядке", — приводит слова тренера Goal.

Нагельсман: возможно, мы выпьем пива вместе в отеле, а завтра сосредоточимся на «ПСЖ»
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