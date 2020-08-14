«Локомотив» сделал предложение по колумбийскому форварду Вергаре

Московский «Локомотив» начал работу над приобретением нового нападающего.



Как сообщает Futbolred, «железнодорожники» сделали предложение по Дувану Вергаре из «Америки» (Кали). В финансовом плане предложение «Локомотива» превосходит попытки конкурентов, однако колумбийский клуб предпочёл бы продать своего форварда в более сильную лигу, чем российскую, в частности в немецкую.



При этом в ближайшее время «Америке» может поступить предложение из Испании. В связи с этим клуб не торопится отвечать «Локомотиву».



Вергара перешёл в «Америку» в этом году, а ранее выступал за команду на правах аренды. В нынешнем сезоне 23-летний колумбийский футболист принял участие в 6 матчах национального чемпионата, забил 1 гол и получил 1 жёлтую карточку.

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