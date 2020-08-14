Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Пресс-конференция с Хабибом Нурмагомедовым
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Локомотив» сделал предложение по колумбийскому форварду Вергаре

«Локомотив» сделал предложение по колумбийскому форварду Вергаре
Футбол / РПЛ 0

Московский «Локомотив» начал работу над приобретением нового нападающего.

Как сообщает Futbolred, «железнодорожники» сделали предложение по Дувану Вергаре из «Америки» (Кали). В финансовом плане предложение «Локомотива» превосходит попытки конкурентов, однако колумбийский клуб предпочёл бы продать своего форварда в более сильную лигу, чем российскую, в частности в немецкую.

При этом в ближайшее время «Америке» может поступить предложение из Испании. В связи с этим клуб не торопится отвечать «Локомотиву».

Вергара перешёл в «Америку» в этом году, а ранее выступал за команду на правах аренды. В нынешнем сезоне 23-летний колумбийский футболист принял участие в 6 матчах национального чемпионата, забил 1 гол и получил 1 жёлтую карточку.

Форвард «Браги» Паулинью попал в сферу интересов «Локомотива»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020