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Беллараби продлил контракт с «Байером»

Беллараби продлил контракт с «Байером»
Футбол / Германия 0

«Байер» объявил о продлении соглашения с полузащитником Каримом Беллараби.

Новый контракт игрока будет действовать до 30 июня 2023 года.

«Мы счастливы, поскольку пришли к соглашению насчёт продолжения нашего сотрудничества путём. Карим работает с нами с 2011 года и с тех пор стал одним из выдающихся игроков Бундеслиги на своей позиции в Леверкузене. Когда он показывает свой скоростной футбол, становится решающим игроком», — прокомментировал подписание нового контракта с футболистом спортивный директор «Байера» Руди Фёллер.

В прошедшем сезоне Бундеслиги Беллараби провёл в составе «Байера» 26 матчей, забил четыре мяча и отдал семь результативных передач. Клуб из Леверкузена занял пятое место в немецком чемпионате по итогам сезона-2019/2020.

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