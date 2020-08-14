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Экс-президент «Барселоны»: сейчас «Бавария» гораздо хуже, чем 20 лет назад

Экс-президент «Барселоны»: сейчас «Бавария» гораздо хуже, чем 20 лет назад
Футбол / Лига чемпионов 0

Бывший президент «Барселоны» Жоан Гаспар поделился мнением о «Баварии» в преддверии матча команд в 1/4 финала Лиги чемпионов, а также высказался о болельщиках каталонцев.

«Если они говорят, что мы уже не те, что пять лет назад, то я могу сказать, что сейчас «Бавария» гораздо хуже, чем 20 лет назад. Очень сомневаюсь, что в будущем мы вспомним имена игроков из их нынешнего состава.

Есть три типа болельщиков «Барселоны». Первые – вечные пессимисты, которые всегда считают, что всё плохо. Вторые хотят, чтобы «Барселона» проигрывала, чтобы приблизить выборы президента. Для меня ни те, ни те не являются болельщиками. Наконец, третья группа – моя. Это те, кто верит, что мы способны побеждать», — цитирует Гаспара AS.

Матч «Барселона» – «Бавария» состоится сегодня, 14 августа, на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

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